Смерть Василия Жданкина: появились фото с места аварии

2 сентября, в Кременце Тернопольской области разбился на скутере обладатель гран-при фестиваля "Червона Рута", легендарный украинский бард, кобзарь и бандурист Василий Жданкин. Трагедия случилась около семи часов вечера.

61-летний музыкант, управляя скутером, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Volkswagen Passat B5 и допустил столкновение. Вследствие такого маневра Василий скончался на месте.

3 сентября полиция Тернопольской области опубликовала фото и видео с места трагедии.

Фото: Место аварии, где погиб Василий Жданкин (tp.npu.gov.ua)

Напомним, что у Василия осталась жена и трое детей – сын Иван и дочери Кристина и Анастасия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что скончался известный украинский спортивный журналист.

А также мы рассказывали о том, что умер прославленный украинский артист.