Смерть от вакцины и отказ в бесплатном уколе: правда и фейки о вакцинации от COVID-19 в Украине

После того, как в Минздраве разрушили первые шесть мифов, ведомство продолжает просветительскую кампанию для украинцев.

Фейк №7. В мире зафиксированы смерти в результате вакцинации.

Еще в середине января распространилась информация о смерти 33 человек в возрасте после 75 лет после прививки Pfizer/BioNTech. Но в ВОЗ это опровергли, указав, что люди умерли по другим причинам, свойственным их возрасту и состоянию здоровья.

Фейк №8. Вакцины Pfizer и Moderna вызывают анафилактический шок.

Сильная аллергическая реакция фиксируется лишь у одного человека на 100 тысяч. Причем у всех людей, которые получили прививку, и раньше была аллергическая реакция на другие лекарственные препараты.

Фейк №9. Вакцина Covishield от AstraZeneca не одобрена в ЕС и не дает права украинцам ездить в Европу.

Это неправда. Европейское агентство по лекарственным препаратам уже дало рекомендации Евросоюзу разрешить использовать AstraZeneca на территории стран-участников.

Фейк №10. Если человек отказался вакцинироваться, он утратил право сделать это бесплатно.

Это фейк. Записаться можно даже после того, если вы отказались по тем или иным причинам. Сделать это можно при помощи приложения ДіЯ.

Напомним, что кампания по иммунизации украинцев началась 24 февраля. Первым прививку сделал врач из Черкасской области. А 23 февраля в Украину были доставлены 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 Covishield разработки AstraZeneca.