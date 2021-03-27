Смерть после вакцинации от COVID-19: в Минздраве объяснили, почему может так случиться

Так, в случае с провизором аптеки военного госпиталя в Черновцах, который скончался 24 марта - через 9 дней после вакцинации - медики называют причиной смерти острый мозговой инсульт. А военнослужащая ВСУ, которая умерла 23 марта под Одессой через два дня после получения прививки от COVID-19, согласно результатам судмедэкспертизы скончалась в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Степанов заявил, что по состоянию на сегодня ни в одной стране мира не было зафиксировано случая смерти из-за вакцины от коронавируса. При этом в мире уже сделано более 500 миллионов доз вакцины.

"После вакцинации - это не значит, что в связи с вакцинацией", - отметил чиновник.

Также он добавил, что летальные случаи привитых от COVID-19 людей, которые фиксируются, происходят по причине их проблем со здоровьем и болезни.

"К сожалению, есть люди, которые умирают. Они умирают от различных болезней. И может так случиться, что человек, который сделал вакцинацию, через определенный период времени из-за тех или других заболеваний может умереть", - сказал Степанов.

По словам министра, каждый случай смерти в течение 30 дней после вакцинации расследуется.

Ранее мы писали, что всплыли новые детали смерти провизора из Черновцов после прививки от коронавируса.

Также сообщалось, что по словам Степанова, не установлено ни одного намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких заболеваний сердечно-сосудистых.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Курт Волкер рассказал, есть ли у Украины шансы стать членом НАТО.

В том же выпуске Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал слова Джо Байдена о Владимире Путине, а также назвал президента РФ "бешеной собакой".

Кроме того, в эфире Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал вспышку заболевания COVID-19 в Украине и рассказал о "британском штамме" вируса.

А Виталий Кличко, Андрей Садовый и Игорь Терехов рассказали о ситуации большого количества больных COVID-19 в их городах.

Также стало известно, что думают киевляне о трансплантации органов в Украине.