Смерть украинки от COVID-19 вызвала громкий скандал

Коронавирус в Украине уже подтвердили у более 1,8 тысячи человек, 57 из них умерли от осложнений. Одной из жертв COVID-19 стала жительница Монастырского района Тернопольской области, после чего местный оперштаб по борьбе с коронавирусом обвинил областной лабораторный центр в неоперативности.

По словам Павла Дроня, руководителя Монастырского районного штаба, 83-летняя женщина из села Верхняя Слободка была госпитализирована в районную больницу еще 6 апреля с подозрением на COVID-19, тогда же у нее взяли биопробы. А результат с подтверждением пришел только 8 апреля, уже после смерти пациентки.

Павел Дронь назвал такую "оперативность" Областного вирусологического центра неприемлемой.

В Тернополе скандал из-за смерти от коронавируса (скрин: facebook.com/pavlo.dron.9)

Отметим, что согласно официальной статистике в Монастырском районе лишь одна подтвержденная смерть от COVID-19, а руководитель штаба пишет о двух смертях на 8 апреля.

При этом, в областном вирусологическом центре объяснили, что у них попросту не было тест-систем, чтобы провести своевременную диагностику. Их, якобы получили лишь 8 апреля в 22:00.

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