Смерть Тымчука: помощник нардепа раскрыл детали трагедии

Смерть Дмитрия Тымчука расследуется с 19 июня - дня трагедии, которая произошла при странных обстоятельствах. Рассматриваются версии о суициде и умышленном убийстве. Еще недавно гражданская жена нардепа рассказывала следователям, что координатор группы "Информационное сопротивление" находился в депрессии, пил и застрелился, когда она была рядом с ним в комнате. Однако близкий друг политика Алексей Копытько не верит в самоубийство и объяснил на своей странице в Facebook почему.

Тело депутата с фатальным пулевым ранением в голову было обнаружено в столице в квартире на Перова, где он проживал со своей сожительницей. Тымчука похоронили 22 июня Бердичеве под Житомиром - на его малой родине. 28 июня президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил нардепа орденом "За мужество" (III степени).

Дмитрий Тымчук (Фото: facebook.com/aleksey.kopytko)

Помощник депутата Копытько сегодня - на 40-й день трагедии - рассказал, что Тымчук даже после смерти "многим не дает покоя".

По его словам, в настоящее "какие-то мутные "эксперты" на сливных бачках умничают, будто что-то знают о работе группы ИС".

Также Копытько резко раскритиковал всякие негативные слухи, которые разгоняют в прессе относительно смерти Тымчука. При этом выборочно цитируются материалы следствия и выдуманных "источников в окружении".

"Мол, "Тымчук две недели пил из-за депрессии, а потом совершил самоубийство". Не могу написать много. Только один факт, который не является секретом.

Трагедия произошла в среду 19 июня, около 12.00. В 12.30, не зная о случившемся, к дому, где жил Дима, подъехал наш коллега, который подвозил его в Раду. В 13.00 Дима должен был выехать на заседание комитета. Если планы менялись, он всегда предупреждал. В этот раз за час до планового (!) выезда "отбоя" не было. Это значит, что планы не менялись. И перечеркивает все домыслы о беспробудном круглосуточном пьянстве", - говорится в публикации.

Дмитрия Тымчука похоронили 22 июня (Фото: УНИАН)

Копытько недоумевает, как же в течение 2 недель "пьянства и депрессии" Тымчук проводил встречи и общался с коллегами, включая иностранных, а также руководил "Информационным сопротивлением".

Помощник нардепа рассказал, что общался с Тымчуком в понедельник по рабочим вопросам.

"Поэтому все, кто тиражирует неправду о Диме по глупости либо незнанию – не делайте этого. Тем, кто разгоняет это вранье за деньги или по другому умыслу, просто хочу напомнить. Чтобы вы осознавали. Вы пытаетесь очернить достойного человека. Очень достойного. Такое не проходит бесследно и никогда ничем хорошим не заканчивается. Никогда", - говорится в публикации.

Фото: скрин facebook.com/aleksey.kopytko

Напомним, на церемонию прощания с Дмитрием Тымчуком в Киеве в Доме офицеров пришли чиновники, депутаты, военные и просто неравнодушные украинцы. Попрощаться с Тымчуком пришли глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Добавим, что ранее в деле о гибели Дмитрия Тымчука нашли нестыковки.