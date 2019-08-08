Смерть светской львицы Аллы Вербер: что ее связывало с Зеленским

Алла Вербер, 61-летняя светская львица из России, директор ЦУМа, которая внезапно скончалась во время отдыха в Италии, оказывается была тесно связана с Украиной, в том числе с олигархом Игорем Коломойским и действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Telegram-канале "Незыгарь", пишет издание Vesti.

Зять Аллы Вербер – известный украинский бизнесмен Тимур Миндич, один из совладельцев "Квартал 95". Именно он в 2008-2009 году познакомил Игоря Коломойского с Владимиром Зеленским. Миндич женат на дочери Вербер Екатерине и является членом попечительского совета Еврейской общины Днепра. Также он совладелец компании Green Family Ltd (Кипр). До 2019 года Владимир Зеленский также был одним из совладельцев этой компании.

Алла Вербер (социальные сети)

Кроме того, сообщается, что в окружении Зеленского старались не афишировать связь Миндича и Игоря Коломойского, хотя именно он отвечал за безопасность предвыборного штаба и самого Владимира Зеленского во время президентских выборов.

В апреле 2019 года Владимир Зеленский приехал сдавать анализы в клинику на автомобиле, который принадлежит Миндичу. А после того, как Зеленский выиграл выборы, Тимура Миндича назначили руководить всеми охранными структурами группы "Приват".

Также выяснилась еще одна любопытная деталь. Тимур Миндич едва не стал зятем Игоря Коломойского, так как был женихом его дочери. И хотя брак не состоялся, партнерские и бизнес-отношения между ними сохранились.

Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Как утверждает канал "Незыгарь", именно Аллу Вербер имел в виду Игорь Коломойский, когда говорил, что "есть достаточно возможностей, чтобы установить неофициальные контакты с Кремлем".

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео конфуза Зеленского во время встречи с Эрдоганом.

А также рассказывали о том, что стало известно, как некоторые будущие депутаты проводили время в Трускавце.