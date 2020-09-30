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Смерть сотрудницы посольства США в Киеве: появились фото с места гибели

Автор: Роман Мирончук

Появились фото с места гибели в Киеве сотрудницы посольства США

В среду, 30 сентября, в Киеве умерла сотрудница посольства США Санвер Никаело при невыясненных обстоятельствах. В сети появились фотографии с места трагедии.

Оперативные снимки, сделаны в ходе следственного эксперимента. Об этом рассказал директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

Несовершеннолетний свидетель показал на манекене следственно-оперативной группе полиция Киева, в каком именно месте он нашел тело Санвер Никаело.

Место гибели сотрудницы посольства США (фото: facebook.com/artem.shevchenko.9)

Полиция расследует ее смерть как умышленное убийство. Есть потенциальный подозреваемый, которого уже ищут. По данным правоохранителей, женщину мог избить неизвестный мужчина от 30 до 40 лет, ростом - около 190-200 см.

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Место гибели сотрудницы посольства США (фото: facebook.com/artem.shevchenko.9)

Следствие также не исключает и несчастный случай. Когда женщину обнаружили, она была одета в спортивную одежду. Также на ней были наушники. Она лежала на железной дороге, поэтому есть версия, что ее сбил поезд.

Оперативники активно работают над выяснением всех обстоятельств этого дела.

Женщину нашли без сознания в лесопарковой зоне возле железнодорожных путей на улице Толбухина (Шевченковский район). Ее отвезли в больницу с травмой головы, но врачи не смоги спасти жизнь американки.

Напомним, посольство США отреагировало на гибель сотрудницы.

Ранее мы писали о том, что в Киеве задержали опасного маньяка, который орудовал много лет по всей Украине.

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