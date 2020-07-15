Смерть следователя СБУ в Киеве: раскрыты детали трагедии

В Киеве погиб следователь СБУ (коллаж РБК-Украина)

Следователь СБУ по особо важным делам Роман Закладной должен был выходить на пенсию в этот день

В Киеве обнаружили погибшим следователя СБУ Романа Закладного, который занимался расследованиями уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на Донбассе. Тело мужчины без признаков жизни нашли ночью 15 июля (около 02:00) на улице Иорданской в Оболонском районе.

В этот день сотрудник спецслужбы должен был выйти на пенсию.

В Службе безопасности подтвердили гибель сотрудник, однако не считают, что речь идет об убийстве. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, пишут "Факты".

"Я не уверена, что там было именно убийство. В любом случае вам об этом лучше расскажут в полиции. Могу только сказать, что наш сотрудник сегодня должен был выходить на пенсию", - отметила она.

Также Гитлянская рассказала, что Закладной в последнее время не вел особо резонансных дел.

"О событиях на востоке Украины - да, такие были. Но это не какие-то крупные дела. А обычная работа многих следователей СБУ. Даже арест сепаратиста можно назвать "расследованием событий на Донбассе", - заявила спикер СБУ.

Экс-нардеп Игорь Мосейчук в своем Telegram пишет, что, по данным правоохранителей, смерть Закладного не носит признаков насильственной.

Фото: скрин поста t.me/mosiychuk72

Как рассказали в полиции, видимых следов насильственной смерти на теле следователя не обнаружили. Сейчас тело погибшего отправили на экспертизу, которая и расставит все точки над "і".

Правоохранители также прокомментировали информацию о том, что у погибшего обнаружили следы крови у правого уха, карманы брюк были вывернуты, а обувь - снята.

"Свидетель, возможно, увидел тело уже после того, как его осмотрел эксперт. Эксперты всегда проверяют содержимое карманов. А что до крови возле уха, то мужчина мог потерять сознание, упасть, удариться головой. По крайней мере на данный момент у нас нет сведений о том, что смерть была насильственной", - заявила пресс-офицер Оболонского управления полиции Диана Шутько.

Ранее сообщалось, что под Киевом забили до смерти молодого парня, который заступился в ночном клубе за товарища.

Напомним, что недавно стали известны детали скандала из-за того, что в Киеве на заправке не помогли мужчине, которому внезапно стало плохо.