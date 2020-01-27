Смерть скандального протоиерея Чаплина в Москве: новые подробности

Всеволод Чаплин скончался в Москве 26 января в возрасте 51 года. Об этом рассказали прихожане храма Феодора Студита у Никитских ворот в столице России, настоятелем которого был священник.

Очевидцы говорят, что Чаплин сидел на лавочке возле храма, и ему внезапно стало плохо, он упал, а через 15 минут медики, приехавшие на вызов, констатировали его смерть.

По предварительным результатам вскрытия, Чаплин умер от острой ишемической болезни сердца, которая также сопровождалась сопутствующими заболеваниями. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Также известно, что священнослужитель страдал от сахарного диабета, и у него была астма.

Чаплин был известен своими скандальными высказываниями, украинофобской риторикой, поддержкой боевиков на Донбассе, а также оправданием уничтожения людей - в частности, активистов Евромайдана. Он также поддерживал военную операцию России в Сирии и политические убийства.

Священнослужитель родился в семье профессора-агностика. Он принял решение связать себя с РПЦ после школы. В 1990 году Чаплин окончил Московскую Духовную Семинарию.

Он был председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества. С 2009 по 2016 годы являлся членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.

Напомним, что в селе Морозовка Киевской области священник назвал погибшего украинского военного Дениса Поповича "братоубийцей". Мать бойца сильно расстроилась после того, как она пришла в церковь вместе с семьей в день рождения погибшего сына, но священник выгнал всю семью из храма.