Смерть у скафандрі та послання з невідомості: з чим стикаються космонавти в експедиціях

Для звичайних людей життя в космосі - це щось незвичайне та незрозуміле. Попри те, що для самих космонавтів - це вже буденність, вони все одно стикаються з різними ситуаціями, які можуть не на жарт спантеличити.

Зустрічі з чимось інопланетним

Астронавт NASA Леланд Мелвін під час однієї зі своїх космічних місій помітив щось "інопланетне", що плавало за межами відсіку з вантажем. Астронавти спробували відкинути його, як шматок, який відколовся від чогось, проте їм це не вдалося.

Мелвін описав об'єкт як "напівпрозорий, вигнутий і такий, що має органічний вигляд". Розповівши цю історію в мережі, Мелвін отримав велику кількість коментарів. У висновку користувачі вирішили, що це було НЛО.

Таємничий стукіт у космосі

Перший астронавт Китаю Ян Лівей розповів, що чув таємничий стукіт на борту космічного корабля. Він описав звук ззовні космічного корабля, ніби хтось стукає у двері, але це не було частиною стандартних робочих звуків корабля.

Лівей з гумором припустив, що це могла бути спроба спілкування з інопланетною формою життя, але, на жаль, він не розмовляв їхньою мовою. Інцидент залишив у нього багато запитань і гарну історію для розповіді.

Невідомий вогонь на кораблі

Коли Джеррі Ліненджер вечеряв на борту космічної станції, він ніяк не міг уявити, що перед ним загориться резервуар з горючими хімікатами. У результаті полум'я охопило всю станцію. Ліненгер і його команда боролися з вогнем, щоб запобігти його поширенню.

Інша частина команди готувалася до евакуації. Однак ситуація була жахливою, оскільки один із двох кораблів був заблокований вогнем, і лише троє з шести членів екіпажу мали шанс врятуватися. Через 14 хвилин нарешті вдалося локалізувати вогонь, проте чому саме сталося загоряння, досі невідомо.

Майже все життя на Марсі

Астронавт Ренді Крамер стверджує, що провів 17 років на Марсі в рамках надсекретної військової програми. Його та інших солдатів відправили заснувати людську колонію та захистити її від ворожих позаземних загроз.

Він описує марсіанський ландшафт як нерівний і красивий, з високими червоними горами та величезними пустелями. Крамер також стверджує, що стикався з різними інопланетними видами, як дружніми, так і ворожими. Попри те, що не всі Крамеру вірять, його розповіді збирають шалений відгук аудиторії.

Дивна музика у відкритому космосі

Астронавти виконували місію, щоб прокласти шлях до історичної посадки корабля на Місяць, але вони натрапили на те, чого ніколи не очікували - інопланетну музику!

Під час обертання навколо Місяця році астронавти почули дивні свистячі звуки, які вони описали як "музику космічного типу". Вони були впевнені, що це позаземна симфонія, і не могли повірити, що їм пощастило бути першими людьми, які її відкрили.

Але, на жаль, цьому не судилося статися. Звук свисту був просто перешкодою між радіостанціями. Астронавти були розчаровані, але принаймні отримали цікаву історію, щоб розповісти своїм онукам.