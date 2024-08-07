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"Смерть приходить неочікувано". Популярний український співак повідомив про горе в сім'ї

Середа 07 серпня 2024 13:31
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"Смерть приходить неочікувано". Популярний український співак повідомив про горе в сім'ї Владислав Михальчук (фото: instagram.com/schmalgauzen)
Автор: Іванна Пашкевич

Соліст гурту Schmalgauzen Владислав Михальчук повідомив про горе у родині. На фронті загинув його брат Олександр з позивним "Фенікс".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Так, Владислав опублікував у своєму блозі останнє спільне фото з братом.

З його слів, Олександр зробив великі подвиги для країни, які він буде вічно пам'ятати.

"Брате, мій Титане, мій Наставнику, мій Ти. Це остання наша з тобою фотографія. Ти був, і залишишся найсильнішим найтитанічнішим воїном, і найкращим прикладом Великої людини, яка зробила Великі подвиги для країни. Для мене. Ти навчив мене. Я буду нести це з собою. Ми йшли поруч з тобою все життя, ти це знаєш, і я це знаю. Великий Воїне. Великий брате. Смерть приходить неочікувано", - звернувся до рідної людини лідер гурту Schmalgauzen.

&quot;Смерть приходить неочікувано&quot;. Популярний український співак повідомив про горе в сім'ї

Владислав Михальчук з братом (фото: instagram.com/schmalgauzen)

Також артист пообіцяв, що вогонь Олександра "буде палати вічно" і пам'ять про нього ніколи не згасне.

“Фенікси ніколи не помирають, ти тепер вічний. З попелу повстає новий вогонь. Колись ми з тобою зустрінемось, колись ми знову будемо сміятись. Колись знову буде тепло. Колись. Колись. Колись", - написав Михальчук.

Зазначимо, що брат Владислава був командиром танкового батальйону 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. У нього залишилася дружина, яка також служить у ЗСУ на посаді бойового медика.

Нещодавно Камалія пригадала, як Залужний відмовив її вступати до лав ЗСУ.

Також ми писали, що автор вишиванки Олени Зеленської мобілізувався в українську армію.

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