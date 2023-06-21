Смерть після МРТ. Раптово помер засновник 1хBet

У Швейцарії помер співзасновник букмекерської контори 1хBet. Сергію Каршкову було 42 роки. Бізнесмен перебував у міжнародному розшуку через розробку програмного забезпечення для азартних ігор та запуску їх без ліцензії.

Що відомо про Каршкова

Бізнесмен проживав на Кіпрі, а до Швейцарії приїхав для проходження медичних обстежень.

"Контрастна рідина для МРТ і наступне МРТ привели спершу до алергії, потім до коми, а потім до смерті... Серьога був один із найспортивніших і найздоровіших людей, яких я знав", - повідомив Мунтян.

Зазначимо, що Сергій Каршков народився в Київській області, пізніше переїхав до російського Брянська, де служив у кібервідділі поліції.

У 2007-му році разом із двома друзями Романом Семіохіним і Дмитром Казоріним заснував букмекерську контору 1хBet. Їхню компанію заборонили, а самі вони втекли з РФ на Кіпр, де отримали громадянство.

Сергій Каршков був у міжнародному розшуку (фото: Facebook.com/Pavel Muntyan)

Каршков перебував у міжнародному розшуку за підозрою в розробці програмного забезпечення для азартних ігор та їх запуску без ліцензії. Прибуток від ПЗ оцінюють у $7,5 млрд.

До речі, в Україні 1xBet також заборонена. На початку 2022 року ТОВ "Твоя беттингова компанія" отримало дві ліцензії на роботу в Україні під брендом 1xBet, але вже у вересні їх анулювали. Це сталося після того, як у компанії виявили зв'язок з РФ.