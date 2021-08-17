Смерть на корпоративе: под Черниговом двое сотрудников ІТ-компании утонули из-за удара током

"Из того, что мы видели и слышали от работников - примерно в том месте, где ребята погибли, находится насос, питающий декоративный водопад. При обследовании насосной станции оказалось, что там рубильник, который питает насос, он включен был постоянно", - рассказал Климанский.

Он также заявил, что в комплексе не нашлось дежурного электрика, который бы мог вовремя выключить напряжение.

"Состояние оборудования, которое стоит на берегу водоема и средства технической защиты, автоматические выключатели - они категорически не подходят для этих целей, ради которых они там стоят. Я считаю, что трагедия, поскольку там построена электросеть, и так как организована, эта трагедия была вопросом времени", - добавил Андрей.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 августа, около 11:00. В это время в комплексе отдыхали 140 работников ІТ-компании. Один из сотрудников Владислав Каснер купался в озере и в какой-то момент ему стало плохо, он начал тонуть.

Его коллега Евгений Иванов пытался спасти Владислава, но пошел на дно вслед за ним. Погибшим было 26 и 28 лет. Трагедию видели десятки людей.

На помощь утопающим прибежали работники комплекса. По словам очевидца Евгения, охранник, зайдя в воду, сказал, что воду якобы пробивает током. И он не позволял никому идти в воду.

Сам он был на сапе и с помощью весла доставал тела. Ребят достать удалось, но медики, приехавшие по вызову, реанимировать их не смогли.

Руководство комплекса ситуацию не комментирует, но его пока закрыли. Полиция ожидает результатов экспертных исследований для установления причин и обстоятельств гибели людей.

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