Смерть для коронавируса: назван самый эффективный способ защиты

Коронавирус в Украине привел к заражению 14 граждан нашей страны, а также к двум смертям. При этом врачи говорят, что эти цифры – далеко не максимум, который вскоре будет наблюдаться в стране. Более того, за все время в Украине было проведено всего 500 тестов, в то время как в Италии в день проверяется более 1000 человек. Вне зависимости от уровня финансирования и качества медицины, самым эффективным способом защиты, особенно для групп риска, является самоизоляция.

Министерство здравоохранения Украины обратилось к гражданам по случаю распространения смертельного коронавируса. В ведомстве призвали украинцев оставаться дома во время карантина, чтобы не заразиться. Как говорится в пресс-службе министерства, людям сейчас нежелательно посещать места массового скопления.

"Самоизоляция - самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксирована", - говорят в Минздраве.

В ведомстве также напомнили простые правила, которые помогут не заразиться вирусом.

"Не забывайте регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держите дистанцию. Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу, в случае плохого самочувствия", - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что ранее Минздрав подтвердил заражение нардепа коронавирусом. Сообщается, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины. В министерстве подчеркнули, что медики проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним. При этом в Раде данный народный депутат 16 и 17 марта отсутствовал.

Ранее правительство сообщило, что украинцам компенсируют часть коммунальных платежей из-за карантина.