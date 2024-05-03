Смерть у фунікулері: підозрюваного у вбивстві Максима Матерухіна можуть випустити під заставу

Що відомо про судове слухання

"9 травня о 11.15 Київський апеляційний суд розгляне скаргу сторони захисту на Ухвалу Печерського районного суду Києва про обрання підозрюваному Косову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповів Клібановський.

Родина підозрює, що судове засідання спеціально призначили на 9 травня, оскільки у цей день багато людей і представників ЗМІ їдуть з міста і не зможуть бути присутніми на суді.

"Просимо всіх небайдужих в цей день прийти до стін суду. Запрошуємо ЗМІ для висвітлення перебігу судового засідання та інформування суспільства про хід розслідування справи. Вбивця не має право ні на яке помилування. Тільки - довічне", - заявив родич загиблого хлопця.

Що відомо про підозрюваного

Підозрюваний у вбивстві 30-річний Артем Косов зараз перебуває у СІЗО. За попереднім рішенням Печерського райсуду Києва він має там знаходитись до 5 червня.

Косов є екс-працівником Управління державної охорони України. У цій справі йому інкримінують ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

Слідство встановило, що Косов на момент вчинення злочину був напідпитку, при ньому також знайшли марихуану та табельну зброю.

Підсудний своєї вини не визнає та відмовляється від коментарів. Натомість сім'я загиблого Максима Матерухіна заявляє, що їм було б важливо почути каяття від підозрюваного.

Деталі злочину

7 квітня у фунікулері виник конфлікт між Артемом Косовим та компанією підлітків. За свідченнями свідків, першим проявив агресію підозрюваний.

У результаті чоловік цілеспрямовано підійшов до Максима Матерухіна, штовхнув його до вікна й сам впав на нього. Хлопець головою розбив вікно, скло перерізало йому сонну артерію. Максим помер від втрати крові ще до приїзду швидкої допомоги.

Максим Матерухін (фото: надане родиною хлопця)