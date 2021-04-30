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Смерть девочки от анорексии в Одессе: врач раскрыла подробности трагедии

Автор: Владимир Костырин

В Одессе от анорексии умерла 12-летняя девочка, которая при поступлении в больницу была в крайне тяжелом состоянии, а вес школьницы составлял всего 28 кг, рассказала главный врач горбольницы №3 Елена Артемова.

Об этом 30 апреля передает 8NEWS в своем Telegram-канале.

Врач уточнила, что девочку сопровождала ее бабушка. А мама подростка приехала в больницу только после того, как медики вызвали полицию. К правоохранителям врачи обратились, учитывая состояние пациентки 12 лет 10 месяцев, которую привезли без сознания, в состоянии комы.

Артемова рассказала, что от истощения у школьницы были повреждены абсолютно все органы, температура тела при поступлении была 35,2 градуса, пульс 20 уд/мин, из-за пониженной сатурации легких (75%) ребенка подключили к аппарату ИВЛ.

Сначала у врачей даже было подозрение на COVID-19 у девочки.

Бабушка подростка сообщила медикам, что буквально пару месяцев назад она весила 55 кг.

Врачи пытались реанимировать школьницу 19 часов, но из-за тяжелых нарушений в организме спасти ее не удалось.

Полиция занимается расследованием происшествия и выясняет, почему родители допустили подобное. Было открыто уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Ранее стало известно, что девочка жила в полноценной семье, которая характеризовалась положительно.

Как рассказали правоохранители, предварительно было установлено, что девочка хотела похудеть, и довела организм до критического состояния. Это и стало причиной трагедии.

Напомним, недавно в Херсоне трех маленьких детей дома морили голодом, хотя мать получает выплаты от государства на детей.

Также мы писали о том, что в Кривом Роге мать довела подростка до истощения - 15-летняя девочка весит 9 кг и почти не разговаривает.

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