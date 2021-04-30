Смерть девочки от анорексии в Одессе: врач раскрыла подробности трагедии

Врач уточнила, что девочку сопровождала ее бабушка. А мама подростка приехала в больницу только после того, как медики вызвали полицию. К правоохранителям врачи обратились, учитывая состояние пациентки 12 лет 10 месяцев, которую привезли без сознания, в состоянии комы.

Артемова рассказала, что от истощения у школьницы были повреждены абсолютно все органы, температура тела при поступлении была 35,2 градуса, пульс 20 уд/мин, из-за пониженной сатурации легких (75%) ребенка подключили к аппарату ИВЛ.

Сначала у врачей даже было подозрение на COVID-19 у девочки.

Бабушка подростка сообщила медикам, что буквально пару месяцев назад она весила 55 кг.

Врачи пытались реанимировать школьницу 19 часов, но из-за тяжелых нарушений в организме спасти ее не удалось.

Полиция занимается расследованием происшествия и выясняет, почему родители допустили подобное. Было открыто уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Ранее стало известно, что девочка жила в полноценной семье, которая характеризовалась положительно.

Как рассказали правоохранители, предварительно было установлено, что девочка хотела похудеть, и довела организм до критического состояния. Это и стало причиной трагедии.