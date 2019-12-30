Смерть актера из сериала "Игра престолов": выяснилась жуткая правда

Актер из сериала "Игра престолов" Эндрю Данбар скончался в Белфасте в канун Рождества в собственном доме. Такая информация появилась на ресурсе Belfast Live. Однако выяснилось, что журналисты издания допустили чудовищную ошибку.

Эндрю Данбар – 30-летний известный актер, который сыграл в культовом сериале "Игра престолов" одного из Старков, а также дублировал персонаж Теона Гренжоя. Кроме занятости в сериале на протяжении нескольких лет, он снялся в других известных фильмах и работал диджеем.

Эндрю Данбар в сериале "Игра перстолов" (Фото: belfastlive.co.uk / Helen Sloan, Principle Stills Photographer for Game of Thrones)

На сообщение о его смерти отреагировали и другие звезды нашумевшего сериала. Но выяснилось, что произошла ошибка и молодой талантливый актер жив. Он сообщил об этом на своей странице в Instagram и высказал возмущение тем, что ему пришлось объясняться с родными и друзьями.

"Я в порядке. Да, это странно, что я должен опубликовать это, но сегодня я получаю много сообщений о своей смерти. Ясно, что это неправда, но из-за ленивой журналистики моя фотография была связана с кончиной человека, который разделяет мое имя. Я просто хотел прояснить ситуацию и выразить соболезнования его семье и друзьям", - написал Эндрю Данбар.