Смажену чи зелену: тренер розповів, яку гречку краще їсти при схудненні

Зелена чи смажена гречка краща під час схуднення

За словами експерта, абсолютно ніяк не впливає на схуднення те, якої якості ви будете споживати продукти.

Якість продуктів впливає в довготривалій перспективі на здоров'я, а також впливає на ситість чи відсутність апетиту протягом певного часу.

Гречки багата білками - 11 г на 100 г продукту, а також сухими вуглеводами та клітковиною.

Тренер додав, що зелена гречка буде трішки корисніша за смажену, однак на схуднення це ніяк не впливає.

Користь зеленої гречки

Зелена гречка - це продукт, який має корисний вплив на організм людини та обмінні процеси. Проросле зерно гречки є джерелом великої кількості антиоксидантів.

Паростки гречки багаті на харчові волокна які забезпечують відчуття ситості на довгий проміжок часу. Це дуже корисно, оскільки вони допоможуть уникнути переїдання та накопиченню зайвої ваги.

Зелена гречка має більш низький глікемічний індекс, ніж звичайна. Все тому, що в ній менше міститься вуглеводів, але більше білків.

При виборі зеленої гречки, є кілька важливих моментів, на які варто звернути увагу, а саме колір. Вона має мати ніжно-зелений відтінок. Якщо гречка має жовтий або коричневий колір, це може свідчити про не належні умови зберігання продукту.

Крім того, важливий запах гречки. Вона повинна мати легкий і свіжий трав'янистий аромат. Неприємний запах вогкості або гіркоти може свідчити про псування продукту.