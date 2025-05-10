Отрута в магазині: названо небезпечну ковбасу, яку нікому не треба купувати

Серед улюблених продуктів українців є дуже небезпечний - експерти попереджають про ковбасу, яка може серйозно зашкодити здоров’ю. Попри апетитний вигляд і доступну ціну, цей м’ясний виріб містить компоненти, які не варто вживати ні дітям, ні дорослим.

Яку ковбасу краще не купувати і чим її можна замінити, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що робить популярну ковбасу небезпечною

Напівкопчені ковбаси проходять складну термічну обробку, адже їх варять, а потім коптять. Така технологія сприяє утворенню поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) - речовин, які вважаються канцерогенами. Вони можуть негативно впливати на клітини організму та навіть провокувати розвиток онкологічних захворювань.

Крім того, в складі багатьох таких ковбас є нітрити та нітрати, які використовують для збереження кольору й подовження терміну зберігання. У великих кількостях або при термообробці ці "інгредієнти" можуть перетворюватися на потенційно канцерогенні сполуки.

Яку шкоду приносить ковбаса напівкопчена

Вживання напівкопчених ковбас пов’язане з низкою серйозних ризиків:

високий вміст солі сприяє підвищенню артеріального тиску та навантаженню на серцево-судинну систему

сприяє та навантаженню на серцево-судинну систему надлишок насичених жирів підвищує рівень холестерину й може провокувати атеросклероз

підвищує й може канцерогенні речовини, які утворюються під час копчення, з часом накопичуються в організмі.

Не варто забувати й про те, що регулярне споживання переробленого м’яса, зокрема ковбас, підвищує ризик розвитку раку товстої кишки, шлунка та підшлункової залози.

Як не купити небезпечну ковбасу

Щоб не придбати ковбасу з підвищеним вмістом шкідливих речовин, звертайте увагу на склад. Якщо у переліку інгредієнтів є натрій нітрит (E250), фосфати, підсилювачі смаку або барвники - краще обійти такий продукт стороною.

Також варто уникати ковбас із надто довгим терміном зберігання. Натуральна продукція не може зберігатися кілька місяців без шкоди для складу.

Пам'ятайте, що чим менше інгредієнтів, тим краще. Ідеальний варіант: м’ясо, сіль, натуральні спеції.

Чим замінити напівкопчену ковбасу для нарізки чи салатів

Найпростіший варіант, який стане чудовою альтернативою ковбаси, це запечене куряче або індиче філе, нарізане тонкими скибками. Це м’ясо багате на білок, має низький вміст жиру та не містить добавок. Гарною альтернативою також стануть ростбіф або шинка, приготовані вдома без консервантів.

Для бутербродів і салатів чудово підійдуть шматочки запеченого м’яса, відварена телятина, відварні яйця або сири з низьким вмістом солі. А якщо хочеться чогось копченого, то зверніть увагу на продукти з позначкою "копчене натуральним способом", а не "зі смаком копчення" або "ароматом диму".