На смак як десерт. Смачний домашній засіб від кашлю та астми замість гірких сиропів з аптеки
Банани доступні в будь-який час року, їх люблять за солодкий смак. Крім того, вони мають багато цінних оздоровчих властивостей, а в поєднанні з медом можуть бути ліками від кашлю і десертом одночасно. Ця смачна суміш сподобається навіть дітям і зробить лікування застуди, грипу і навіть астми легшим і приємнішим.
Як її зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Сироп з бананом і медом від кашлю - які його властивості?
Банани доступні цілий рік, і це дуже смачні та поживні фрукти, які містять багато цінних поживних речовин. Серед іншого ми знайдемо там: Вітаміни групи В, а також А, С, Е і К. Вони також містять клітковину і є джерелом калію і таких мінералів, як магній, кальцій і фосфор.
Також ці фрукти регулюють кров'яний тиск, знімають напругу в венах і артеріях, підтримують роботу м'язів і серця, покращують травлення, а також благотворно впливають на імунну і нервову системи.
Мед відомий своїми антибактеріальними та антисептичними властивостями. Містить ферменти, антиоксиданти та амінокислоти. Продукт також містить вітаміни групи В і вітамін С, а також такі мінерали, як кальцій, залізо, магній, фосфор, цинк і калій. Мед зміцнює імунітет, підтримує роботу серця, заспокоює нерви та бореться з хвороботворними мікроорганізмами.
І банани, і мед мають властивості, цінні для здоров’я, особливо для імунної системи, і дуже смачні.
Тому сироп з банана і меду - чудова суміш, яка полегшить симптоми інфекції, і сподобається навіть дітям. Сироп пом'якшить симптоми вологого кашлю і допоможе вивести виділення, що застрягли в дихальних шляхах.
Тому його варто використовувати як підтримуючий засіб при застуді та інших вірусних або бактеріальних інфекціях. Завдяки своїм властивостям очищати легені від токсинів і залишків секрету, бананова суміш також рекомендована людям, що борються з астмою, і курцям.
Як приготувати домашній сироп з банана і меду?
Сироп слід використовувати під час інфекції в якості лікування. Зазвичай поліпшення настає вже після одного дня застосування сиропу, але у випадку неприємного кашлю може знадобитися приймати його протягом щонайменше 5 днів поспіль або до зникнення симптомів.
Інгредієнти:
- 2 стиглих банана,
- 400 мл теплої води,
- 2 столові ложки натурального меду.
Приготування:
Банани очистіть і розімніть виделкою або збийте до однорідної маси. До бананів влийте теплу воду, перемішайте і залиште приблизно на 1 годину. Після закінчення цього часу додайте мед. Перемішати до отримання однорідної маси.
Цієї порції суміші вистачає на один день лікування. ЇЇ необхідно розділити на 3 рівні частини. Суміш має короткий термін придатності, тому на наступний день вона вже не придатна до вживання.
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