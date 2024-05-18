Смачнющій літній салат для схуднення: без шкоди для фігури та "хімозного" майонезу

Для приготування "швидкого" салату вам знадобляться такі інгредієнти:

4 помідори

8 яєць

400 грамів крабових паличок

1 банка кукурудзи

декілька зубчиків часнику

зелень (цибуля та кріп)

1 склянка грецького йогурту

1-2 ложки лимонної гірчиці

сіл та перець - на смак.

Почнемо приготування. Наріжте зварені яйця, крабові палички та томати. Подрібніть зелень та змішайте усе це у великій каструлі або мисці, аби усі продукти точно "об'єднались".

Далі додавайте кукурудзу, дрібно нарізаний часник, грецький йогурт та сіль з перцем. Такого салату, як зазначила авторка рецепта, вистачає на багато порцій. Ба більше, ви можете самостійно змінити його складові.

"В такий салат можна додати відварену чи копчену курку, замість крабових паличок. Також його можна подавати з сухариками, буде дуже смачно!", - додала жінка, яка поділилася рецептом.

Чи може грецький йогурт замінити майонез (ілюстрація: freepik.com)

У чому користь грецького йогурту

Недарма цей продукт називають корисною альтернативою майонезу. Річ у тому, що йогурт має чимало переваг, серед яких: