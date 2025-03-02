Смачно і корисно. Як правильно поєднувати продукти для кращого травлення: поради нутриціолога

Правильне поєднання продуктів - це важливий аспект здорового харчування, який може значно покращити процес травлення і засвоєння вітамінів. Існують прості правила, які допомагають уникати перевантаження травної системи.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповіла нутриціологиня, хелс-коуч і засновниця школи Mindful eating Катерина Крупкіна.

Як правильно поєднувати продукти

Важливо, щоб кожен прийом їжі містив усі необхідні нутрієнти. Серед них:

вуглеводи - це якісна енергія

жири - гормони, насичення, гарна шкіра

білок - сприяє побудові всіх органів

клітковина - це робота нашого кишківника, гарна перистальтика, вітаміни, мікроелементи

"Люди чомусь виключають, починають чистити раціон через те, що колись ця мода пішла на орторексичне мислення, коли ми чистимо раціон. Не треба виключати улюблені продукти. Треба навпаки розширювати раціон, робити його більш різноманітним", - зазначила Крупкіна.

Наприклад, половина тарілки повинна містить овочі чи фрукти, а четвертина - вуглеводи. Та сама картопля, паста - це складні вуглеводи, не тільки крупи, бобові. І 1/4 повинна містити ще білок, і трошки жирів.

Якщо у тарілці вже є горішки, насіння, жовтки, сир, авокадо - то це вже буде забагато жирів. Вони корисні, але повинні бути на тарілці в міру.

Харчування за методом здорової тарілки (інфографіка: Центр громадського здоров'я)

Чи потрібно планувати харчування

Експерт пояснила, що все залежить від способу життя. Якщо ви сильно завантажені роботою і у вас немає вільного часу, то так, харчування бажано планувати.

Тому можна готувати наперед, наприклад, в дома наготувати на три дні вперед. Можна овочі нарізати, запекти, приготувати овочевий соус, він довго зберігається і дуже смачний. Потім це займає рівно дві хвилини часу, щоб зібрати збалансовану тарілку.

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