Слюна собак мутирует и становится смертельно опасной: медики забили тревогу

Слюна собак мутирует и становится смертельно опасной (иллюстративное фото: canva.com)

Слюна собак может мутировать и привести к непоправимым последствиям

Слюна собак может мутировать и стать смертельно опасной. Американские ученые обнаружили генетическую мутацию, которая способна стать угрозой для здоровья и жизни человека. Как сообщается, в результате таких генетических изменений у собаководов может начаться развитие очень редкой реакции на собачью слюну. Врачи говорят об остром ответе на бактерии капноцитофаги, которые являются безопасными для собак, однако вызывают тяжелые осложнения у человека.

58-летняя американка Шерон Ларсон из Висконсина почувствовала недомогание на следующий день после того, как ее слегка укусил домашний щенок, которого на днях завела ее семья. Ларсон даже на всякий случай показала собаку ветеринару, но тот не нашел повода для беспокойства. Когда женщина поняла, что внезапно ослабла настолько, что не в состоянии удержать в руках стакан воды, ее семья срочно обратилась в отделение неотложной помощи.

В больнице врачи выяснили, что у женщины начали отказывать почки. Анализ крови показал присутствие бактерий Capnocytophaga canimorsus, являющихся частью микрофлоры пасти собак и кошек. Они крайне редко способны вызвать у людей заболевания, но Ларсон не повезло. Хотя врачи экстренно начали терапию антибиотиками, она умерла на следующий день. О трагическом случае сообщает издание Huffington Post.

Как сообщается, в США в городе Висконсин 49-летний мужчина заразился Capnocytophaga canimorsus от своего питомца. В результате иммунной реакции, вызванной инфекцией, мужчина потерял руки, ноги, часть носа и верхнюю губу. Все это произошло после того, как его облизала собака.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы выявили генетическую мутацию, которая делает людей восприимчивыми к подобным осложнениям в случае контакта с капноцитофагами. Ранее ученые выяснили, что многие люди при контакте с этими бактериями не страдают. Однако если в организме собаки произошли генетические мутации, связанные с функционированием иммунной системы (то есть их иммунитет работает аномальным образом), существует угроза смерти. Генетический вариант с дефектом увеличивает риск возможных рецидивов инфицирования в будущем.

Ученые говорят о том, что вероятность генетической мутации выше у тех пород собак, которые были выведены путем многократных скрещиваний разных типов.

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