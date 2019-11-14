Слышишь, гомн*к: учитель в Ивано-Франковске отличился неадекватным поведением

В Ивано-Франковске учитель отличился наглым и хамским поведением перед своими подопечными. Инцидент произошел в училище №13 на улице Пасечной, где преподаватель курил сигарету прямо в аудитории. Отметим, что у одного из учеников была астма. Когда молодые люди сделали ему замечание, мужчина начал им грубить и возмущаться.

Также учитель начал угрожать парню с астмой, который обещал пожаловаться на действия преподавателя.

"Мне можно курить", "Слышишь ты, гомню*к!", "Я тебя сейчас в '* бу", "Будешь это потом убирать".

Видео инцидента появилось на странице в Instagram @f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y .

В Ивано-Франковске учитель курил перед студентами (YouTube)

Пользователи сети возмутились в комментариях таким поведением учителя.

Связи решают все.

Соберемся и проучим этого любителя покурить.

Дебилизм Откуда берутся такие учителя?

Скриншот комментариев