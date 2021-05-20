В "Слуге народа" пристыдили Тищенко за скандальную вечеринку: официально вынесли выговор

По его словам, соответствующее решение депутаты поддержали в один голос.

Другие санкций к Тищенко из-за резонансной истории с празднованием именин супруги в Fairmont Grand Hotel Kyiv, когда в столице действовали жесткие правила карантина, не применялись.

"Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор", - заявил Арахамия.

Другие депутаты от "СН" Александр Качура и Евгения Кравчук подтвердили, что в партии Тищенко пристыдили, ограничившись выговором.

Таким образом, политик сохраняет свои внутрипартийные должности, а также остается заместителем главы фракции "Слуга народа" в парламенте.