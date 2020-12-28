Случаев болезни в сто раз больше: врач объяснил "падающую" статистику COVID-19

Врач рассказал, что статистика коронавируса в Украине необъективная (фото: РБК-Украина)

Статистика случаев коронавируса в Украине не объективная. Так считает врач, глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. По его словам, украинцам не говорят правду о борьбе с пандемией COVID-19.

Медик сообщил в эфире "Апострофа", что заболевших в Украине намного больше, может быть даже в сотни раз.

"Статистические данные, которые публикует Минздрав, не объективны. Они публикуют исключительно лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни. На самом деле клинически подтвержденных случаев болезни в десятки, а то и в сотни раз больше. Это первое. Во-вторых, основным показателем является интенсивность распространения болезни, которая у нас не определяется. Заболеваемость, смертность и летальность", - сообщил врач.

Кравченко отметил, что рост показателей COVID-19 наблюдается во всех странах восточной Европы, а у нас почему-то фиксируют спад.

"В Украине эти показатели почему-то уменьшаются. О летальности нам абсолютно ничего не говорят, потому что мы даже ее посчитать сейчас не можем, поскольку не знаем объективных показателей заболеваемости. Как говорил профессор Преображенский в фильме "Собачье сердце", не надо читать советских газет. Вот так и не надо надеяться на статистику", - сказал врач.

По мнению Кравченко, в столице можно доверять статистическим данным, так как как этим занимается Олег Николаевич Рубан - начальник управления Госпродпотребслужбы.

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