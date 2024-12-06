Не сльози та поганий настрій: 8 червоних прапорців депресії, при яких лікар потрібен терміново

Депресія - це хвороба, яка може мати страшний фінал. Розпізнати важку стадію цієї хвороби не так вже й легко, тим більш, що у суспільстві дуже багато стереотипів та міфів про цей стан. Сльози, поганий настрій, проблеми зі сном - це далеко не всі ознаки і є набагато серйозніші.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про 8 червоних прапорців клінічної депресії, при яких потрібно звернутися до лікаря, з посиланням на South Light.

Одна з головних помилок про депресію, це коли люди говорять: "воно само мине", "просто потрібен час та виспатися", "то все від похмурої погоди та холоду" або вважають певні ознаки хвороби чимось несерйозним.

Але депресія - це не сльози та поганий настрій, як вважає більшість людей. Це серйозний глобальний стан, який може тривати доволі довго і часто він може виглядати безпричинним на тлі благополуччя.

Дослідження показують, що кожна 4-5 людина у світі хоча б раз у житті стикалася з депресивними проявами. Часто депресія може викликати суїцидальні думки і якби люди зверталися вчасно за допомогою, таких думок у них, швидше за все, не виникало б.

Тому дуже важливо звертати увагу на серйозні ознаки депресії, які вказують, що звернутися до лікаря потрібно якомога скорше.

Проблема з концентрацією уваги

Проблеми з концентрацією уваги або прийняттям рішень можуть бути ознакою різних психічних розладів, включаючи синдром дефіциту уваги (СДУГ), депресію та тривогу.

Крім порушення концентрації спостерігається уповільнення діяльності мозку, коли людина не може сконцентруватися на читанні книжки або на навчанні. Якщо такі симптоми спостерігаються понад два-три тижні - це привід звернутися до лікаря.

Відчуття безпорадності та безнадійності

При депресії спостерігаються проблеми з увагою і людині доводиться докладати зусиль, щоб щось запам'ятати. На задньому плані постійно є зростаюче занепокоєння та тривога.

В результаті у людини виникає відчуття власної нікчемності через те, що вона не може робити прості речі. Особливо важко це сприймати людям, які до хвороби були активні, швидко працювали та приймали рішення.

У найважчих випадках це може доводити не тільки до суїцидальних думок, а й спроб щось зробити.

Загальмованість у рухах

Звичні справи даються при депресії дуже складно. Людина не може частково або навіть повністю підтримувати свою звичну життєдіяльність. Такі прості речі, як похід у магазин, прогулянка з друзями або відвідування публічного місця починають здаватися нестерпними.

Зміни в апетиті

Апетит при депресії може як знижуватися, так і навпаки - підвищуватися. Часто люди помічають, що смак знайомих продуктів не такий. Їжа може бути схожа на папір або вату. Або, що їжа не пахне чи пахне якось не так.

Проблеми зі сном та фізичні симптоми

Вночі людина не може заснути, а вдень не може нічого з собою вдіяти, бо просто засинає на ходу. Виходить певне замкнуте коло. І тоді депресія може впливати на фізичний стан: можуть виникати головні болі, проблеми з травленням, хронічні болі.

Найважчий час при депресії - ранок. Людина відчуває себе ледве живою, їй потрібні неймовірні зусилля, щоб підняти себе з ліжка та кудись йти та щось робити. Тільки під вечір людина починає трохи краще себе почувати, здатна до спілкування і до певної роботи.

Ще один момент, який часто зустрічається у багатьох людей - прокидання серед ночі з сильним серцебиттям, відчуттям страху смерті. Після цього довго не вдається заснути.

Втрата інтересу

Світ у людини в депресії стає чорно-білим і всі фарби ніби зникають. Звичні способи себе розважити - не працюють. Нічого не тішить. Навіть цікава робота або хобі стають нецікавими, не викликають бажання жити та рухатися далі.

Скорочення спілкування

Люди з депресією не можуть спілкуватися з людьми, як раніше. Їм незатишно у компанії друзів, вони відчувають себе там чужими, не розуміють, про що всі говорять. При цьому до хвороби такі люди могли бути душею компанії та любили проводити час з друзями.

Також є ознаки соціальної ізоляції, небажання відвідувати публічні місця, скорочення спілкування з близькими, родиною.

Безпричинна тривога

Можуть з'являтися якісь незрозумілі страхи, мерехтять знаки, всюди ввижаються погані прикмети. Це настільки дестабілізує, що може зіпсувати настрій на весь день.

Також на депресію вказує підвищена дратівливість, перепади настрою або навіть прояви безпричинної агресії.

Якщо ви помітили такі симптоми у себе або у ваших близьких, вам потрібно негайно звернутися за допомогою. Бо більшість цих ознак з часом переростають у суїцидальні думки, що вже небезпечно для життя.