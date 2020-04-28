В Словакии самая низкая смертность от коронавируса в Европе: почему так произошло

Коронавирус в Украине зафиксирован у 9 410 человек, из которых 239 скончались. Во всем мире из-за осложнений от COVID-19 умерло более 212 тысяч человек. При этом в Словакии на данное время коронавирусом заболело 1 384 человек, из них 20 умерли.

Европейские ученые считают, что такая низкая смертность по сравнению с другими странами связана с оперативной скоростью реагирования на пандемию. Дело в том, что в Словакии сразу же ввели карантин и пристально отслеживали все контакты больных.

Стоит отметить, что население Словакии составляет 5,5 миллиона человек. В стране сразу же закрыли все школы, магазины и границы после того, как вспышка коронавируса произошла в Италии. Кроме того, политики и телеведущие начали носить маски еще до того, как правительство обязало это делать в условиях карантина. Об этом сообщает Bloomberg.

Такие меры принесли свои плоды. В Словакии из-за коронавирусной инфекции умерло меньше всего людей в Европе.

Количество смертей от COVID-19 на миллион человек в Словакии составило 3,3, в Польше 14,1, в Чехии 20,6, в Венгрии 28,1, в Германии 71,6, в Великобритании 307, во Франции 350,9, в Италии 440, в Испании 496,2.

Глава Братиславского автономного региона Юрай Дроба закрыл школы через два дня после сообщения о первом случае заражения. Он это сделал за неделю до того, как это сделала остальная часть страны, потому что он "видел, что происходит в Италии". Стоит отметить, что в регионе проживает более 10% населения страны.

Главный санитарный врач Словакии Ян Микас также приказал полиции остановить колонну лыжников, возвращающихся из Австрии, и поместить их на обсервацию. У около 60 человек тесты подтвердили коронавирус в крови.

В данное время правительство Словакии медленно восстанавливает экономику страны после жесткого карантина, который легче организовать в небольших странах.

Стоит отметить, что в Украине зафиксирована рекордная смертность от коронавируса.