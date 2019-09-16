Сломали ребра: в Киеве трое парней жестко избили полицейского из-за замечания

В Киеве в Дарницком районе произошло нападение на сотрудника полиции после того, как он сделал замечание компании молодых людей, которая слушала громко музыку и материлась во дворе дома. Об этом сообщает полиция Киева.

Один из парней в компании подошел к полицейскому и начал с ним спорить. При этом в это время другой из парней ударил правоохранителя по голове и распылил газовый баллончик в лицо.

Избиение полицейского в Киеве (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Полицейский достал травматический пистолет и сначала выстрелил в воздух, а после этого выстрелил одному из нападавших в ногу. Это сильно разозлило молодых людей, и они втроем начали избивать полицейского.

Избиение полицейского в Киеве (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Во дворе дома находился магазин и из него выбежали охранники, которые остановили избиение. При этом полицию и скорую помощь вызвала одна из девушек, которая была с правонарушителями.

Избиение полицейского в Киеве (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Врачи доставили пострадавших в больницу. У полицейского переломы двух ребер и многочисленные травмы тела. Парень, которому выстрелили из травматического пистолета в ногу, находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

Трех парней, которые принимали участие в избиении полицейского, задержали. Кроме того, полиция опросила свидетелей инцидента и проверила камеры наблюдений.

Напомним, что в Днепре жестоко избили девушку в нижнем белье за то, что она разбила лобовое стекло авто и мобильный телефон.

Ранее сообщалось о том, что украинский футболист жестко обматерил полицейского.