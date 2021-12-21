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Сливочное масло ниже 82,5% – ненастоящее: диетолог развеяла мифы, в которые верят украинцы

Автор: Людмила Жукова

Сливочное масло - очень ценный и питательный продукт, но в последнее время о нем ходит много противоречивых мифов.

Нутрициолог и диетолог Светлана Никитчук развеяла многие утверждения об этом продукте на своей странице в Instagram.

Мифы о сливочном масле

Холестерин

Утверждение о том, что сливочное масло - это холестерин - это миф.

Этот продукт богат витамином А, который отвечает за здоровье волос и кожи. Ни одно растительное масло не содержит этот витамин, тем более в таких количествах.
Также сливочное масло полезно для репродуктивных органов, глаз, нервной и пищеварительной системы.

Жирность масла

То, что сливочное масло ниже 82,5% жирности – это ненастоящее масло не соответствует действительности.

82,5, 73%, 72,5% - это процент содержания высокожировых сливок. Более низкий процент свидетельствует о наличии влаги, а не о содержании вредных примесей.

Жарка на сливочном масле

Жарить на сливочном масле - нельзя. Запомните это. Белки и сахара, которые присутствуют в масле, при нагревании кристаллизуются и горят, в результате образуются канцерогены. Это единственный вред сливочного масла.

Отметим, что масло - это калорийный продукт. Поэтому следите за его количеством в рационе. Его есть можно и нужно, важна порция.

Как мы ранее писали, эксперт рассказала, как выбрать качественное сливочное масло.

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