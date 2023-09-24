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Сливи - дуже корисні, але не для всіх. Дієтолог пояснила, кому категорично не можна їх їсти

Чим корисні сливи (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Сливи є один із найдоступніших сезонних фруктів для українців. Ці плоди дуже корисні свої вітамінним складом, але попри це можуть завдати великої шкоди деяким категоріям людей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку дієтолога Світлани Фус в Instagram.

Чим корисні сливи

"Слива - не тільки смачний, солодкий фрукт, але ще й джерело вітамінів та корисних мікроелементів. До того ж її можна додавати в різні страви, починаючи від м'ясних й закінчуючи десертами та напоями", - каже дієтолог.

За її словами, люди, які вживають багато овочів та фруктів із вмістом флавоноїдів, відрізняються кращим здоров'ям, менше страждають на хвороби серцево-судинної системи та новоутворення.

"Щоб привернути вашу увагу до цього фрукту, пропоную ознайомитися з корисними речовинами, які можна отримати з використанням кількох штучок плодів сливового дерева. Вони містять активні речовини флавоноїди, а саме антоціани, які надають їм фіолетового відтінку", - говорить Фус.

Дуже важливо, що всі свої корисні властивості плоди зберігають й після переробки.

До складу слив входять:

  • вітамін C⠀
  • провітамін А
  • фруктоза та сахароза
  • харчові волокна
  • органічні кислоти
  • азотисті, дубильні речовини
  • макро- та мікроелементи

"Основна корисна властивість сливи - м'яке очищення кишківника і нормалізація діяльності шлунково-кишкового тракту. Слива має властивість збуджувати апетит та посилювати перистальтику кишківника", - говорить експерт.

Ці фрукти також корисні при атеросклерозі, вони зменшують холестеринові відкладення на стінках судин. На день можна з'їдати 3-4 сливи, якщо є схильність до діареї - не більше двох.

"Сливи можна поєднувати з різноманітними кашами. Вони можуть бути чудовим десертом після основного прийому їжі на другий сніданок або після обіду. Не варто їсти фрукт натщесерце або запивати молоком", - застерігає дієтолог.

Кому не можна їсти сливи

"Непомірне вживання сливи становить небезпеку навіть для здорової людини. Нерідко відзначають діарею, підвищення кислотності у шлунку, появу печії. У більшості випадків шкода від фрукта пов'язана з непомірністю у його вживанні", - пояснює Фус.

Сливи протипоказані певній категорії людей, а саме:

  • з цукровим діабетом та ожирінням, через високий рівень глюкози та фруктози у продукті
  • протипоказання у період загострення гастриту з підвищеним рівнем кислотності
  • мамам, що годують грудьми, оскільки вживання сливи може спровокувати діарею й кольки у немовлят

 

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