Была слишком молода: умерла известная украинская актриса

Марина Куклина – известная украинская актриса театра и кино, которая скончалась в субботу, 5 октября. Актриса играла в театре на Липках и снималась в фильмах. На момент смерти Куклиной-Май было 33 года. О скоропостижной кончине актрисы сообщили ее друзья и коллеги в социальной сети Facebook.

Вероятно, актриса скончалась из-за онкологии. Ранее, в ноябре 2018-го года, актриса проходила лечение от рака.

"Впервые я запомнила Марину, когда мы увиделись случайно в Храме в Пархомовке. Мы с мужем поехали посмотреть мозаики Рериха, и вдруг, в почти пустой церкви со мной здоровается девушка, улыбка которой сияет, а сама она излучает свет. И невозможно было отделить актрису от ее персонажа. Потому что точного совпадения, внутреннего, прежде всего, даже представить себе трудно. Девочка Поллианна, которая оказалась в городе, чтобы научить всех радоваться. Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и Свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, Жить!" - вспомнила первую встречу с Куклин Май украинская актриса и телеведущая Римма Зюбина.

Марина Куклина умерла (скриншот: facebook.com/z.rimma.z)

Марина Куклина (фото: facebook.com/z.rimma.z)

"Марина Куклина... Ты просто космос! Покойся с миром", - написала Дина Куца.

Марина Куклина умерла (скриншот: facebook.com/kutsadina)

Марина Куклина (фото: facebook.com/kutsadina)

Справка: Марина Юрьевна Куклина (Куклина Май) родилась 12 июня 1986 года. В 2003 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, который закончила в 2007.

С 2007 года - актриса Киевского театра на Липках, среди ее работ: "Полианна" - Поллианна (режиссер В. Гирич), "Приведение замка Кентервиль" - Вирджиния (режиссер А. Артименьев). С 2009 года снималась в кино. Муж - украинский режиссер Андрей Май. Без матери остался сын.

Напомним, что ранее умер актер из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей".