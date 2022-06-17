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Слили данные карты мошенникам: украинец пожаловался на сервис Megogo

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 16:17
Слили данные карты мошенникам: украинец пожаловался на сервис Megogo Коллаж РБК-Украина: данные банковской кредитки клиента Megogo попали к мошенникам
Автор: Владимир Костырин

Медиа-сервис для просмотра ТВ, спортивных трансляций и кино MEGOGO попал в скандал из-за снятия с банковской карточки зрителя денег без его ведома, верятно, мошенниками. Причем случай произошел через 9 месяцев после регистрации в сервисе для просмотра бокса.

О ситуации пожаловался сам пострадавший, киевлянин Иван Моложанов в своем Facebook.

По словам мужчины, у него с карты ПриватБанка рано утром внезапно сняли в течение 10 минут 1300 гривен, и потеря средств бы продолжалась, если бы не блокировка кредитки после звонка в банк.

"Жена разбудила меня в половине седьмого, потому что часы на моей руке постоянно вибрировали, а я этого не чувствовал. Транзакции (см. скриншот телефона) шли каждые 15 секунд. Пока просыпался, звонил в банк и блокировал карту, со счета успели снять 1300 гривен (что примерно и равно 50 долларам)", - пишет житель столицы.

Моложанов добавил, что в процессе разбирательств с ПриватБанком выяснил, что его случай - не единственный.

Как это произошло

Как рассказал киевлянин, в сентябре 2021 года он зарегистрировался в Megogo, чтобы посмотреть боксерский поединок Александра Усика с британцем Энтони Джошуа (украинец тогда по итогам зрелищного боя отобрал у чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям пояса WBA, IBF, WBO и IBO).

После этого просмотра мужчина в тех пор не пользовался сервисом Megogo и, как пишет Моложанов, "наверное в отместку за это они слили кому-то данные моей кредитки".

Пострадавший киевлянин просит украинцев учитывать его случай, и также призвал Megogo "не сливать данные карт клиентов мошенникам".

Отметим, что судя по опубликованным скринам транзакций, деньги с кредитки злоумышленники активно отправляли на пополнение "Одноклассники".

Слили данные карты мошенникам: украинец пожаловался на сервис Megogo

Фото: скрин facebook.com/ivan.molozhanov

Напомним, что похожий случай ранее происходил с клиентом ПриватБанка из Черновцов - мужчина остался без собственных средств и даже стал должником, так как мошенники за ночь сняли все деньги с кредитки. Кстати, в банке тогда в ответ на жалобу заявили, что люди сами выдают личную информацию злоумышленникам.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала полномасштабной войны активизировались интернет-мошенники, которые просят присылать средства якобы на ВСУ или выманивают данные банковских карточек у граждан.

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ПриватБанк Megogo банковская карта Схемы мошенников
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