Слезу вышибает: Комаровский объяснил, как хрен помогает бороться с вирусами

Евгений Комаровский рассказал о пользе хрена и объяснил его эффективность в противодействии вирусам. Известный педиатр и телеведущий обратил внимание на интересную особенность при употреблении этой острой приправы из корнеплода, которая "включает" иммунную защиту человека.

Доктор высшей категории в своем новом видео ответил на вопрос, что лучше для профилактики вирусных заболеваний: корень имбиря или хрен, который "и слезу вышибает, и дыхание перехватывает".

"Важно на самом деле понять смысл фразы "слезу вышибает". Не всегда люди понимают смысл анатомии, почему вирус размножается в верхних дыхательных путях и слизистой оболочке носа", - отметил Комаровский.

Медик рассказал, какое отношение к ней имеет орган зрения и почему возможно заражение, когда мы почесали глаз.

"Дело в том, что слезы, которые образуются, стекают не только по щекам - большая их часть стекает как раз по носослезному каналу в полость носа. Именно поэтому когда мы плачем мы шмыгаем носами", - объяснил Комаровский.

В этом контексте доктор выдели еще один важный нюанс, имеющий отношение к эффективности плача. Ведь в слезах содержится особый универсальный противовирусный белок лизоцим, который является "достаточно мощным фактором неспецифической иммунной защиты".

Именно из-за этого дети, которые плачут и регулярно промывают себе нос лизоцимом - то есть слезами - болеют значительно реже, подчеркнул педиатр.

"Именно поэтому можно предположить, что наш местный хрен, который вышибает слезу и заставляет нас шмыгать носом, заставляет нас промывать нос лизоцимом и дополнительно усиливать нашу иммунную защиту. Поэтому хрен однозначно более эффективен, чем имбирь", - резюмировал Комаровский.

Видео: Комаровский рассказал, как хрен помогает защищать организм от вирусов

Ранее мы писали о том, что доктор Комаровский рассказал о жестокой афере, которая стала распространена во время карантина.