Со слезами на глазах: экс-"ВИА Гра" рассказала, как врачи чуть не убили ее ребенка

Миша Романова (фото: facebook.com.misharomanova)

Бывшая участница группы "ВИА Гра" рассказала, что чуть не лишилась ребенка из-за халатности врачей

Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова со слезами на глазах рассказала, как будучи в группе, чуть не потеряла ребенка из-за того, что ей сделали пластику груди. Девушка покинула коллектив в 2018 году и только сейчас рассказала, что ее заставило это сделать. Откровениями она поделилась в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

"Да, действительно, я ушла из группы из-за беременности, я очень долго молчала на эту тему, потому что мне до сих пор больно", - сказала Романова.

Во время работы в "ВИА Гре", Романова решилась на маммопластику и обратилась в известную клинику, где ей провели все необходимые анализы, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Но врачи допустили ошибку и сделали ей общий наркоз, хотя Миша находилась на 16 неделе беременности. Об этом артистка узнала только после операции.

Миша Романова (instagram.com misharomanova)

"Это одна из причин, по которой я решила сейчас это сказать. Я хочу предупредить всех женщин, которые имеют такое же намерение, потому что никто не застрахован от халатности врачей. Слава Богу, с моим сыном все хорошо, мне просто повезло", - резюмировала певица.



Видео: Миша Романова призналась Осадчей, почему ушла из группы (YouTube)