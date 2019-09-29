До слез: сеть шокировало фото первого стадиона "Шахтера" в Донецке

В сети появился снимок первого стадиона футбольного клуба "Шахтер" в оккупированном Донецке, на котором он дебютировал в Лиге чемпионов. В то время украинцы играли против "Арсенала", "Лацио" и "Спарты".

Этот стадион еще знаменит тем, что в 2003 году на нем 2 матча провела сборная Украины. Первый матч был товарищеским с Румынией (0:2), а второй - отбор к Евро-2004 против Северной Ирландии (0:0).

Первый стадион "Шахтера" в Донецке (фото: instagram.com/vasmykola)

Руководство клуба ухаживало за стадионом даже после переезда на РСК Олимпийский, а потом и на Донбасс Арену. Но после оккупации города в 2014 году за стадионом никто не следит.

За эти годы стадион превратился в богом забытое место, на котором теперь растут кусты и деревья.

Пользователи сети также прокомментировали состояние стадиона.

Помню матч с "Лацио"!

До слез;

Ох;

Не узнал родной стадион, культовое место. Самый памятный матч, на котором я присутствовал тут с "Лугано" 3-0. Гол Бахарева в 2 касания... детская память. Хорошо запомнил те эмоции;

Некогда цветущая Абхазия тоже как в фильме ужасов. Мертвечиной веет от России;

Где-то уже и динозавры ходят... как в Абхазии;

Повсюду цветет папоротник. Ждем чудес.

Напомним, что в сети показали фотографии уничтоженных боевиков террористической "ДНР".