Слепой мальчик из Ирпеня спел "Ой у лузі червона калина": он выжил, опоздав на расстрелянный автобус

Как пишут местные Telegram-каналы, на 11-й день оккупации города он опоздал на последний эвакуационный автобус, расстрелянный рашистами. Все восемь человек, которые пытались спастись, погибли.



"Подросток выжил и смог выбраться из оккупированного города. Он спел на кургане Костюшко в Кракове", - говорится в сообщении.

Эвакуация из Ирпеня началась в начале марта. Оккупанты расстреливали людей, которые пытались добраться до автобусов.

Так, 6 марта погибло сразу восемь человек, в том числе дети.

В конце марта город-сателлит столицы был освобожден. 71% города либо разрушен, либо поврежден.