Следствие разберется: коллеги продюсера не верят в случайное отравление (видео)

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии в больнице имени Склифасовского. Недавно стало известно, что продюсера ввести в состояние медикаментозной комы, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Сын шоумена рассказал о том, как отравился Алибасов, а певец и продюсер Андрей Разин не верит в случайность произошедшего, сообщают росСМИ.

Отметим, что 6 июня Бари Алибасов отпраздновал свой 72-й день рождения в больнице. А перед тем, как его ввели в медикаментозную кому, он написал завещание - квартиру отписал сыну, земельный участок - супруге Лидии Федосеевой-Шукшине, а права на песни "На-На" участникам группы.

По словам 33-летнего Бари Алибасова-младшего в тот роковой день отец находился в офисе. Он отхлебнул из "красивой бутылки" жидкость для промывки труб, думая, что это сок. Хотя ранее сообщалось, что жидкость была налита в стакан.

Бари Алибасов в больнице - коллеги продюсера не верят в случайное отравление (скрин: YouTube/росСМИ)

И никто не понимает, как бутылка оказалась на кухне офиса около раковины. Сын продюсера говорит, что дома, если на кухне что-то стоит у раковины, это пьется.

"А на студии бутылка стояла, и он решил, что это сок, хлебнул один глоток, но это был очиститель для труб и этого было достаточно", - сказал сын Алибасова.

Также Алибасов-младший сказал, что никто не понимает, кто мог поставить туда бутылку.

"Мотива не было ни у кого специально ставить", - добавил он.

А певец и продюсер Андрей Разин не верит в случайность отравления.

"Есть вопросы, думаю, что следствие разберется", - говорит Разин.

Бари Алибасов в больнице - коллеги продюсера не верят в случайное отравление (видео: YouTube/росСМИ)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Бари Алибасова экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии.