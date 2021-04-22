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В Славянске от смертельного отравления умер американец и маленькая дочь его любимой

Автор: Владимир Костырин

В Славянске при невыясненных обстоятельствах погибли гражданин США и местная 6-летняя девочка, а мать ребенка попала в реанимацию. Всех троих обнаружили в квартире в бессознательном состоянии, но врачи смогли спасти жизнь только женщине.

Об этом 22 апреля передали в пресс-службе полиции Донецкой области.

Сообщается, что трагедия произошла вчера поздно вечером - около 23:00. К правоохранителям обратилась мать той самой женщины и рассказала, что очень переживает за дочь - та на связь не выходит, а квартира, в которой проживает семья, заперта изнутри.

"По адресу выехала следственно-оперативная группа и медики. В квартире правоохранители обнаружили 24-летнюю женщину, ее 6-летнюю дочь и ее сожителя - гражданина США. Все они находились в тяжелом состоянии здоровья, но без видимых телесных повреждений", - рассказали в Краматорском районном управлении полиции.

Медики долгое время пытались их реанимировать, но выжила только одна пострадавшая женщина.

Точная причина смерти девочки и мужчины будет известна после проведения судмедэкспертизы. Предварительной причиной называют отравление, однако в полиции пока не уточняют - чем именно.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 п. 2 ч. 2 ст.115 с пометкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что прошлой осенью в Киеве умерла сотрудница посольства США Санвер Никаело при невыясненных обстоятельствах.

Также мы писали о том, что в октябре 2020-го под Житомиром погибли трое военных ВСУ - их тела были обнаружены в съемной квартире без видимых следов травм или повреждений.

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