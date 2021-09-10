В Славянске любитель "русского мира" напал на ветерана АТО, но отмазался перед "копами"

Ветеран АТО по имени Антон ехал к жене и детям, когда на улице увидел мужчину в футболке с надписью "Россия". Он сделал замечание, ведь это страна является агрессором. Но любитель оккупантов решил пойти на конфликт и сообщил, что в футболке с гербом России нет ничего такого. Мало того, указал бывшему военному, что у него на машине виднеется флаг Украины.

"Я не буду снимать футболку", - заявил ветерану АТО любитель "русского мира".

На этом он не угомонился и распылил в участника боевых действий газ из перцового баллончика.

Ветеран АТО решил обратиться в полицию. Вместе с правоохранителями ветеран АТО пошел в квартиру своего соседа. Тот не стал отпираться и подтвердил, что у него действительно есть одежда с российской символикой. Он пытался оправдать себя тем, что решил надеть футболку по необходимости.

По словам мужчины, он шел выбросить мусор, а другой чистой одежды у него не оказалось.

В полиции не стали открывать производство против мужчины с перцовым баллончиком.