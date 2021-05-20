В Славянске бывший боевик "ДНР" с судимостью застрелил мужчину

В Славянске бывший боевик группировки "ДНР" убил 56-летнего мужчину, тело которого с огнестрельным ранением было обнаружено в гараже в микрорайоне Целинный. Правоохранители раскрыли преступление, совершенное около двух недель назад, и задержали подозреваемого.

Об этом 20 мая передали в пресс-службе Краматорского районного управления полиции Донецкой области.

Злоумышленником оказался 35-летний местный житель, который ранее был членом бандформирования "ДНР".

Экс-боевик уже имеет судимость за сепаратизм и участие в незаконных вооруженных формированиях (по ст. 260 Уголовного кодекса).

"Над раскрытием дерзкого преступления работали полицейские Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры", - рассказали правоохранители

При проведении обыска в его доме обнаружили пистолет, из которого и было совершено убийство, а также автомат Калашникова и патроны к ним. Этот арсенал у мужчины остался со времен его деятельности в рядах НВФ и оккупации города террористами Игоря Стрелкова.

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. По факту преступления возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 115 (убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК.

Бывшему "ДНРовцу" за убийство жителя Славянска грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

В Славянске экс-боевик "ДНР" убил мужчину (фото: slavyansk-police.dn.ua)