Славу из "НеАнгелов" снова преследует маньяк: угрожает ей и детям

Слава из "НеАнгелов" рассказала о преследованиях маньяка. Назойливый поклонник преследует певицу уже долгое время, но на этот раз он перешел все границы. Теперь он не только следит за артисткой, но и преследует ее детей, а также угрожает звезде шоу-бизнеса в соцсетях. Об этом Слава рассказала на своей странице в Instagram и опубликовала фото мужчины.

Артистка просит помощи у людей и спрашивает, как ей бороться с опасным поклонником.

"Вот посоветуйте мне, пожалуйста, как с бороться с человеком, который тебя преследует???? Почему по нашему законодательству нельзя предпринять какие-то меры до тех пор, пока он ничего не сделает мне или моим детям. Этот человек психически болен и лечился не один раз в специализированных клиниках! Он ездит за мной по концертам, караулит меня и моих детей под домом и, что в его больной голове только ему одному известно. Он достает меня в соцсетях, угрожает и пишет чушь, которую на голову не напялишь", - пожаловалась Каминская.

Слава рассказала, что заявление в полицию написала еще летом, но "копы" бездействуют.

"Сегодня, когда моя мама возвращалась с Леоном с занятий, этот шизофреник сидел в машине и чудом был замечен. Он утверждает , что у меня с ним отношения 9 лет и мой Леон это его ребенок какого-то хр*на, вроде смешно, но в то же время грустно и опасно. Таких людей нужно принудительно изолировать и лечить. Я убедительно прошу правоохранительные органы присмотреться к моему заявлению, которое у вас с лета!" - написала Каминская.

Каминской угрожает маньяк (фото: instagram.com/babaslavka)

Как мы ранее писали, летом 2019 года Слава Каминская из популярной украинской группы "НеАнгелы" пожаловалась на назойливого поклонника, который уже долгое время преследует певицу в социальных сетях, оставляя угрозы.