Слава Дьомін назвав свій топ-3 артисток, з якими хотів би мати секс

Відомий український теле- та радіоведучий Слава Дьомін відкрито поділився своїми симпатіями щодо жінок із українського шоубізнесу, з якими хотів би мати інтимні стосунки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для програми "Що ти Київ" на Lux FM.

Так, у Дьоміна поцікавилися, в якому віці і при яких обставинах він втратив цноту.

Зі слів зірки, це сталося на кухні ресторану, де він працював, коли йому було 17 років.

Також він додав, що мав секс на роботі вже у зрілому віці. Було це на студії Люкс ФМ чи десь в іншому місці, Cлава відповідати не став.

Слава Дьомін (фото: instagram.com/slavademin_official)

Також він зазначив, що у нього ніколи не було інтиму утрьох.

А ось після запитання журналістки про те, з ким з українських селебріті він хотів би мати інтимну близкість, Дьомін назвав три імені.

Так, в його списку опинилася Злата Огнєвіч, до якої Слава колись мав симпатію і не приховував це, Тіна Кароль, а також Ірина Білик.

Що відомо про особисте життя Слави Дьоміна

Шоумен раніше перебував у шлюбі з Ксенією Міщенко. Їхні стосунки тривали 13 років, але у 2021 році пара вирішила розійтися, хоча офіційно розлучення так і не оформила.

За словами ведучого, вони просто не знаходять часу чи бажання відвідати РАЦС для завершення формальностей. Незважаючи на розставання, Слава і Ксенія залишилися у хороших стосунках та продовжують разом виховувати свого 14-річного сина Владислава.

Слава Дьомін з екс-дружиною (фото: instagram.com/slavademin_official)

Наразі ведучий перебуває, з його слів, у вільних стосунках. Однак імені своєї обраниці не розкриває.