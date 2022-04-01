Сладкое становится лекарством от стресса во время войны: как от этого избавиться
Заедание стресса едой – популярная ошибка и не только во время войны. Но сейчас уровень стресса в разы выше у всех. И уровень поедания сладостей набрал уже немыслимые обороты.
Как перестать в качестве лекарства использовать сладкое, рассказала диетолог и терапевт Тиана Фиалкова.
Почему мы постоянно хотим сладкое во время войны
"Сейчас со сладким у многих откровенно перебор. Запомнилось, как кто-то из девочек написал примерно так: "столько сладкого, как я съела за период от начала войны у меня не было в сумме за последние два года", - пишет специалист.
Она отмечает, что кому-то хочется сладкого в конце приема пищи и это при том, что была полноценная пищевая тарелка. Кто-то перекусывает непрерывно в течение дня чем-то сладким. А некоторые просто заменяют полноценные приемы пищи сладостями.
"Все мы разные, у нас исходно разная генетика, состояние здоровья и образ жизни, поэтому в каком состоянии нас застал стресс, таким и будет ответ организма. Если в спокойное время жизни в организме уже было нарушение углеводного обмена (инсулинорезистентность, лептинорезистентность), то в период стресса все может только усугубиться", - предупреждает диетолог.
Она объяснила, что если был ранее и усугубился сейчас недостаток сна, то переедание сладкого становится закономерностью. Таким образом организм пытается получить компенсацию за недостаток энергии.
И стрессовый фактор напрямую повышает сахар в крови – кортизол расщепляет гликоген в печени и выводит глюкозу в кровеносное русло.
Зависимость от сахара в период стресса – дополнительный источник плохого самочувствия, в том числе и психологического.
Как избавиться от тяги к сладкому во время войны
Тиана Фиалкова рекомендует взять себя в руки и начать с самых простых правил:
Полноценный завтрак: кофе/чай с конфеткой/фруктами – не подходят
Соблюдение часового графика приема пищи: чтобы не допустить падения уровня сахара в крови и компульсивного поедания сладостей
Питьевой режим: за ним нужно тщательно следить. Тепло-горячая вода с лимонным соком снижает аппетит.
Избегать гипоксии и застоя лимфы: проветривание, прогулки на свежем воздухе, зарядка и обязательное движение.
Сложные углеводы: увеличьте в рационе тыкву, батат, кабачки, топинамбур, свеклу, цукини, фасоль, горошек, цветную капусту, брокколи, морковь.
Специи ежедневно: пряные, острые, травы, куркума, корица, имбирь. Они влияют на снижение сахара в крови.
Качество сна: насколько это возможно – следить за качеством своего сна.
Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если в аптеке нет лекарств, которые вы принимаете.
А также рассказывали о том, нормально ли во время войны хотеть и заниматься сексом.
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