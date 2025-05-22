Слабосолений чи запечений? Ніколи не здогадаєтесь, який лосось краще для схуднення

Який лосось краще їсти на схудненні?

На думку експерта, головний критерій - це ваш власний смак, адже їжа має приносити задоволення.

Тренер наголошує, якщо раціон, хоч і надзвичайно корисний, не тішить вас смаком, він швидко перестане бути частиною вашого життя.

"Їжа має дарувати радість. Якщо ваша їжа дуже корисна, але вона вас не радує, вона перестане бути вашою їжею", – зазначає тренер.

Цей принцип стосується і вибору способу приготування лосося.

Що кажуть дієтологи?

Лосось - беззаперечно цінний продукт для тих, хто худне. Він багатий на високоякісний білок, що забезпечує тривале відчуття ситості, та корисні омега-3 жирні кислоти, які сприяють здоровому метаболізму. Але чи є суттєва різниця між слабосоленим та запеченим варіантом?

З точки зору калорійності, різниця не надто велика, якщо порівнювати чисті продукти. Слабосолений лосось містить приблизно 200-220 ккал на 100 грамів. Калорійність може дещо зростати через втрату води під час засолювання, що концентрує жири.

Запечений лосось без додавання олії має близько 180-210 ккал на 100 грамів. Однак, якщо при запіканні використовувати олію, соуси чи маринади, калорійність страви може значно зрости.

Секрет у балансі та задоволенні

Віктор Мандзяк радить не зациклюватися виключно на калоріях, а слухати свій організм. Якщо ви обожнюєте ніжний смак слабосоленого лосося - насолоджуйтесь ним, контролюючи розмір порції та пам'ятаючи про вміст солі, надлишок якої може призводити до затримки рідини.

Якщо ж вам до вподоби ароматний запечений лосось - це чудовий вибір. Готуйте його з травами, лимонним соком, овочами, уникаючи надмірного використання жирів.