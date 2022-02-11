SkyUp вляпалась в скандал из-за снятия с рейса пассажира и путаницы с вакцинами: "лютый трэш"

После инцидента представитель СМИ, который потерял и деньги за билет, и чьи планы с путешествием были сорваны, резко высказался о компании, назвав SkyUp Airlines "любым трэшем".

"Только меня сняли с рейса из-за того, что работница компании не знает правил въезда в Чехию - и придумывает свои. Несмотря даже на то, что я ей открыл официальный сайт МИД и зачитывал, и давал читать самой. Несмотря на то, что ей объясняли другие пассажиры", - пишет Мокрик.

Дело в том, что сотрудница авиаперевозчика Милена Липчак на посадке решила не пускать пассажира, у которого в сертификате о вакцинации указан препарат CoronaVac.

То, что журналист привился Pfizer в столице Чехии Праге месяц назад, имел негативный ПЦР-тест, сделанный вчера - для работницы компании аргументами не было. Не убеждали ее и подтверждающие документы о том, что Мокрик с тем же Коронаваком месяц назад уже летал без проблем в Прагу.

Журналист добавил, что полчаса объяснялся с представительницей перевозчика, но все напрасно. Теперь же он решил впредь не пользоваться услугами SkyUp, и подать на компанию в суд.

"Деньги за билет - в трубу. Планы на выходные - в трубу. Компания SkyUp - в пожизненный бан. Нафиг компанию, необразованность работников которой может снять тебя с полета за твои же деньги", - пишет Мокрик.

Сотрудница компании SkyUp Airlines сняла журналиста Даниила Мокрика с рейса из-за вакцинации CoronaVac (фото: facebook.com/danylo.mokryk)

Что говорят в SkyUp

На ситуацию отреагировала и сама авиакомпания SkyUp Airlines. В комментариях к публикации они заверили в желании разобраться в ситуации.

"Позвольте проверить информацию и уточнить все детали. Для этого нам нужен номер вашего бронирования", - пишет администрация.

Чуть позже перевозчик добавил со ссылкой на данные МИД Украины, что с вакциной CoronаVac гражданин Украины не может путешествовать в Чехию.

"Также у вас на данный момент одна вакцина Phizer. Въезд разрешен гражданам Украины, которые прошли полный курс прививки вакцинами, сертифицированными Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield разрешают въезд граждан Украины в Чехию.

Иностранцы, не имеющие вида на жительство в Чехии, должны при въезде в Чешскую Республику предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (не старше 72 часов), даже если они имеют сертификат о вакцинации вакцинами, сертифицированными Европейским агентством по лекарственным средствам", - указывается в ответе SkyUp Airlines.

Мокрик, в свою очередь, приводит компании официальные чешские источники, где описаны иные правила, и добавляет: "будем разбираться в суде".

Ответ SkyUp Airlines после снятия пассажира с рейса (фото: скрин комментариев facebook.com/danylo.mokryk)

Реакция сети

Пользователи сети стали активно обсуждать такой случай, и делиться собственным опытом международных путешествий на бортах этого перевозчика.

При этом звучат как одобрительные отзывы - мол, нормальная компания и с подобным негативным отношением не сталкивались, так и солидарная критика, а возможной причиной снятия с рейса называет овербукинг, скрыть который могли, устроив "спектакль" на тему вакцинации.

Фото: скрин комментариев facebook.com/danylo.mokryk