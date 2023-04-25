Не скуповуйте все поспіль. Лікар назвала основні препарати для дитячої аптечки

Наповнення дитячої аптечки є дуже актуальним для батьків дитини, зокрема, якщо сім'я планує подорож чи від'їзд.
Що покласти в дитячу аптечку, і навіщо не треба скуповувати усі медикаменти, розповіла на Facebook педіатр із Києва Катерина Перчеклій.
"Не скуповуйте всі ліки "про всяк випадок чи щоб було". Ось найкращий варіант аптечки, який підійде для кожного", - написала лікар.
Медик повідомила, що цього абсолютно достатньо, щоб допомогти дитині у багатьох ситуаціях. Але, якщо у дитини є атопічний дерматит, обов'язково взяти з собою базовий догляд за шкірою, яким користуєтеся щодня.
Дітям з бронхіальною астмою потрібно брати із собою спейсер та ліки для нього.
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