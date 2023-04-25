Не скуповуйте все поспіль. Лікар назвала основні препарати для дитячої аптечки

Наповнення дитячої аптечки є дуже актуальним для батьків дитини, зокрема, якщо сім'я планує подорож чи від'їзд.

Що покласти в дитячу аптечку, і навіщо не треба скуповувати усі медикаменти, розповіла на Facebook педіатр із Києва Катерина Перчеклій.

"Не скуповуйте всі ліки "про всяк випадок чи щоб було". Ось найкращий варіант аптечки, який підійде для кожного", - написала лікар.

Що взяти до дитячої аптечки

Жарознижувальне/знеболювальне - ібурофен або парацетамол у сиропі або свічках, залежно від віку. Після 6 років можна таблетки, якщо дитина вміє і готова ковтати їх.

- ібурофен або парацетамол у сиропі або свічках, залежно від віку. Після 6 років можна таблетки, якщо дитина вміє і готова ковтати їх. Сольовий розчин для промивання носика . Вибирайте будь-який – на ваш смак. Залежно від віку можна взяти для промивання шприц, вирву або гнучку пляшку.

. Вибирайте будь-який – на ваш смак. Залежно від віку можна взяти для промивання шприц, вирву або гнучку пляшку. Розчини для регідратації. Варіанти: іоніка, хуманний електроліт, біогая орс, зробити самостійно розчин. Їх використовують для відновлення втраченої рідини, коли у дитини підвищена температура тіла, блювання або пронос.

Варіанти: іоніка, хуманний електроліт, біогая орс, зробити самостійно розчин. Їх використовують для відновлення втраченої рідини, коли у дитини підвищена температура тіла, блювання або пронос. При алергічній реакції краще вибрати препарат із діючою речовиною дезлоратадин.

краще вибрати препарат із діючою речовиною дезлоратадин. Сонцезахисний крем із SPF 50.

Медик повідомила, що цього абсолютно достатньо, щоб допомогти дитині у багатьох ситуаціях. Але, якщо у дитини є атопічний дерматит, обов'язково взяти з собою базовий догляд за шкірою, яким користуєтеся щодня.

Дітям з бронхіальною астмою потрібно брати із собою спейсер та ліки для нього.