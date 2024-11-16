"Скупий платить двічі": дерматолог назвала препарати, якими категорично не можна лікуватись

Ліки для тварин можуть завдати серйозної шкоди організму людини. Лікар закликає людей уникати ветеринарних препаратів і цьому є важливе пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дерматолога Катерини Бакіко.

Чому ветеринарні ліки небезпечні для людей

За словами лікаря, багато людей вважає, що ліки для тварин точно дієві та ефективні, а от за наслідки мало хто знає.

"Я не рідко стикаюсь з тим, що люди мастять собі грибкову інфекцію ветеринарною маззю Ям, лікують коросту чи розацеа таблетками івермектин, пʼють тваринні антибіотики, мастять екзему маззю для вимʼя", - йдеться у повідомленні.

Важливо знати, що ветеринарні ліки не досліджувались на людях. Тому ніхто не може точно сказати, що вони ефективні та безпечні для людей.

Часто люди починають користуватись такими ліками через "поради" з інтернету або друзів. Однак, ніхто не буде нести жодної відповідальності за ваше здоровʼя.Тому те, що комусь помогло, не означає, що і вам допоможе.

Ліки для тварин мають інше дозування, бо у них інша вага та метаболізм. Деколи люди свято переконані, що препарат для тварин концентрованіший та має кращий ефект, але це міф.

Дозування там може бути вище, адже у тварин вага більша. Тому ці медикаменти можуть не так подіяти і мати не контрольовані побічні дії.

У ветеринарних ліків можуть бути інші складники, консерванти, які можуть бути небезпечні і токсичні для людей, а тим паче для дітей.

Втрата часу

Поки ви самолікуєтесь народними способами та ветеринарними мазями, то хвороба може прогресувати. До того ж безконтрольне намащення різними хімічними речовинами буде змінювати симптоми, а це ускладнить діагностику.

Дерматолог зазначила, якщо людина лікується антибіотиками для тварин чи протипаразитарними ліками, то це може викликати стійкість мікроорганізмів до них. В результаті лікарю буде складно потім вас лікувати.

"Не лікуйтесь ветеринарними ліками, бо вони дешевші. Скупий два рази платить. Для економії вашого лікування можна купувати дешевші аналоги, або підписати декларацію з кваліфікованим доказовим лікарем, який не буде призначати фуфломіцини та недієві лишні ліки", - додала медик.