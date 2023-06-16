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Скривавлений пілот продовжив політ з гігантським птахом, який пробив лобове скло і застряг (відео)

Пілот продовжив політ з дірою в склі і мертвим птахом (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

В Еквадорі пілот показав диво витримки, коли в лобове скло його літака потрапив гігантський птах-хижак.

Вірусне відео стало шеритися соцмережами. Пропонуємо поглянути на нього і вам у матеріалі Styler далі.

Деталі надзвичайної події

Птах зустрів еквадорського пілота Аріеля Вальєнте над Вінсесом, містом у провінції Лос-Ріос в Еквадорі. Висота в момент зіткнення становила 3 тис. кілометрів.

На кадрах видно, що птах, ймовірно, кондор, висить в кабіні пілота, скло розбите, а пілот зі скривавленим обличчям продовжує керувати літаком.

Цікаво, що льотчик показав себе, як справжній профі, адже на його обличчі не було жодної емоції - він просто робив свою роботу.

Пілот був настільки спокійним, що навіть зробив селфі-відео

Вражаючим є той факт, що Валіенте тримає літальний апарат у повітрі при цьому знімаючи відео і навіть повертаючи камеру на себе, щоб показати своє обличчя.

Здається, він зовсім не стурбований жахливими випробуваннями. Кров, імовірно, від пернатої істоти... але важко сказати напевно.

Коментарі в соціальних мережах аплодують пілоту за те, що він не злякався, а один користувач сказав, що це виглядало як сцена "прямо з фільму жахів", і чудовим тизером для продовження "Птахів" Хічкока.

Цікаво, що у кондора, який ймовірно і став причиною НП, найбільший розмах крил серед сучасних хижих птахів. Довжина тіла птаха 100-115 см, а от розмах крил до 300 см.

Раніше ми писали, що хлопець купив ДНК-тест заради сміху і зруйнував одразу кілька родин.

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